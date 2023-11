Werdau steht weiter ohne Punkte da

Die Seniorenkegler des SV Rot-Weiß Werdau warten in der Verbandsliga weiter auf ihren ersten Saisonsieg. Am 5. Spieltag sah es bei Grün-Weiß Mehltheuer zwar anfangs sehr gut aus, aber am Ende stand die Mannschaft mit leeren Händen da. Lediglich Frank Hoppe konnte mit 567 Kegeln einen Mannschaftspunkt für Werdau holen. Insgesamt...