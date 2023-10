Werdauer Ringer schließen Vorrunde mit Erfolg ab

Nach der ersten Saisonhälfte ist das Regionalligateam des AC Werdau auf einem guten Weg zum Klassenerhalt. Für einen Sportler geht es bald sogar noch weitaus höherklassig auf die Matte.

Das vereinseigene Oktoberfest kam für die Ringer des AC Werdau am Samstag wie gerufen. Erst holte das Regionalligateam am Nachmittag eine klaren 21:8-Erfolg gegen die WKG Pausa/Plauen, danach konnte dieser in der Schwerathletikhalle entsprechend gefeiert werden. „Nach der unglücklichen Niederlage in der Woche zuvor wollte die Mannschaft...