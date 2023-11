Werdauer Senioren holen erste Punkte

Im fünften Anlauf haben die Seniorenkegler des SV Rot-Weiß Werdau die ersten Punkte in dieser Saison geholt. Bei Blau-Weiß Chemnitz setzten sich die Gäste 5:3 durch und gaben damit auch die Rote Laterne in der 2. Verbandsliga ab. In einer spannenden Begegnung lieferten sich beide Teams ein Duell auf Augenhöhe. Den Siegen in den...