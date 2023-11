Werdauer stellen erfolgreichstes Team

Die Ringer des AC Werdau haben am Wochenende nicht nur als Ausrichter der Bezirksmeisterschaft der Senioren, Junioren sowie A- bis E-Jugend überzeugt. Beim Turnier in der Sporthalle des Werdauer Gymnasiums standen am Ende zudem 10 Titel, 13 Silber- sowie 5 Bronzemedaillen für die einheimischen Sportler zu Buche. Das brachte dem...