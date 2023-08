Westsachsen-Trio auf Medaillenkurs

In der Deutschen Enduro-Meisterschaft rangieren alle drei westsächsischen Dauerstarter derzeit in den Gesamtwertungen ihrer Klassen auf Medaillenplätzen. Beim Lauf mit zwei separaten Wertungsdurchgängen im norddeutschen Uelsen erreichte der Mülsener Beta-Pilot Jörg Haustein in der A-Lizenzklasse E3 die Plätze 3 und 4. Damit...