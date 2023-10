Wiedersehen mit dem Ex-Torjäger

In der Futsal-Bundesliga reist Hohenstein-Ernstthal zum Spitzenspiel nach Stuttgart. Überbewerten möchte HOT-05-Trainer Yevgen Ryvkin die Partie aber nicht.

Was wäre, wenn? Eine Frage, an der Köpfe zerbrechen können. Was wäre wohl gewesen, hätte HOT 05 Futsal im Mai im Bundesliga-Finale daheim in Hohenstein-Ernstthal auf Kenny Ribeiro zurückgreifen können? Der Toptorjäger fehlte gesperrt - und HOT 05 bei der 0:4-Niederlage gegen Jahn Regensburg die Durchschlagskraft. Eine Frage,...