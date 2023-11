Wildenfels mit voller Punktzahl

Volleyball: VfL siegt nicht nur in der Landesklasse

Die Landesklasse-Volleyballer des VfL Wildenfels haben am Samstag mit einem 3:0-Auswärtssieg beim Spitzenteam des SV Chemnitz-Harthau II ein überaus erfolgreiches Wochenende des Vereins gekrönt. Da parallel die Frauenmannschaft des VfL mit zwei 3:0-Heimsiegen die Tabellenführung in der Bezirksklasse übernahm und die in der...