"Wir müssen uns jetzt alle hinterfragen"

Die vorangegangene Niederlage in Halle, bei der die Mannschaft keine Einstellung zum Spiel gefunden hatte, sollte nur ein Ausrutscher sein. Am Samstag enttäuschten die Handballer des HC Glauchau/Meerane in der Mitteldeutschen Oberliga jedoch ein weiteres Mal. Im Heimspiel gegen den HV Rot-Weiß Staßfurt verloren die Westsachsen...