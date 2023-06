Wo Mädchen die große Bühne kriegen

Der Tag des Mädchenfußballs in Zwickau ist am Sonntag mit dem Sieg des SV Lichtenberg 47 bei den C-Juniorinnen und dem Erfolg des Chemnitzer FC bei den E-Juniorinnen zu Ende gegangen. Bei den Chemnitzerinnen war die Freude besonders groß. "Wir sind hier zum ersten Mal dabei, um den Mädels die Gelegenheit zu geben, zu zeigen, was...