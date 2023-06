Wurfpech zum Saisonausklang: Zwickau bleibt ein Sieg verwehrt

Sie hatten sich noch einmal viel vorgenommen, doch der erhoffte Sieg zum Saisonausklang am vergangenen Wochenende ist ausgeblieben. Die Zweitliga-Wasserballer des SV Zwickau 04 trafen in der heimischen Glück-Auf-Schwimmhalle am Freitagabend auf den SC DHfK Leipzig und am Samstag auf den SC Chemnitz - und mussten sich jeweils...