Zeigt der VfB Empor eine Reaktion?

Mit ihrem Auftritt bei der Auswärtsniederlage in Rabenstein verärgerten die Landesliga-Fußballer des VfB Empor Glauchau ihren Trainer Steve Dieske. Dass die Westsachsen bei dem 0:4 vor allem in der Schlussphase auseinanderfielen, war so gar nicht nach dem Geschmack des 44-Jährigen. Nun bietet sich dem Team am Sonntag im...