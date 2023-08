ZHC: Fest zum Jubiläum ist zugleich Testspielstart

Noch dreieinhalb Wochen Zeit haben die Handballer des ZHC Grubenlampe, bevor sie nach dem Abstieg aus der Mitteldeutschen Oberliga mit dem Auftritt im Sachsenpokal in die neue Saison starten. Am Wochenende haben die Anhänger des ZHC nun zum ersten Mal die Chance, die neuformierte Mannschaft in der Halle zu erleben. Anlässlich des...