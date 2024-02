ZHC geht gestärkt ins Kellerduell

Im dritten Heimspiel hintereinander empfängt der ZHC Grubenlampe (7:19 Punkte) am Sonntagnachmittag ab 16 Uhr in der Handball-Sachsenliga den HSV Weinböhla (10:20). Nach dem Sieg gegen Concordia Delitzsch II gehen die Zwickauer als Tabellenvorletzter gestärkt in dieses Kellerduell gegen den Viertletzten. Auch, weil der ZHC noch...