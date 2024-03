ZHC gibt Führung noch aus der Hand

Nur ein 25:25 (12:13)-Unentschieden stand am Samstag für die Sachsenliga-Handballer des ZHC Grubenlampe bei Schlusslicht Zwönitzer HSV zu Buche. Die Zwickauer holten sich so aber immerhin einen wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt und blieben zum fünften Mal in Folge ohne Niederlage. "Es war ein schweres Spiel für uns...