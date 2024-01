ZHC II macht weiter Boden gut

Der ZHC Grubenlampe II hat in der Handball-Bezirksliga am Samstag seinen vierten Sieg in Folge erzielt. Bei der BSG Wismut Aue setzten sich die Zwickauer mit 31:27 (14:14) durch. "Es war über 60 Minuten eine ordentliche Leistung von unserem Team. Das Spiel war lange Zeit ausgeglichen", sagte ZHC-Spie-lertrainer Tom Steudemann. In...