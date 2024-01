ZHC startet in Heimspielwochen

Die Handballer des ZHC Grubenlampe haben in drei Heimspielen am Stück die Chance, eine Trendwende einzuleiten. Der Vorletzte ZHC (5:17 Punkte) erwartet am Samstag ab 17 Uhr zunächst den Tabellenzweiten LHV Hoyerswerda (20:6). Danach sind der NHV Concordia Delitzsch II (3. Februar) und der HSV Weinböhla (11. Februar) in der...