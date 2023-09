Zwei Derbys in der Frauen-Bezirksliga

Ein interessanter Spieltag steht am Samstag in der Volleyball-Bezirksliga der Frauen an. Der in der Vorsaison auf Platz 5 eingekommene Jacober VV erwartet in der Sporthalle in Mülsen St. Jacob die beiden anderen Mannschaften aus Zwickau und Umgebung. Zunächst ist für 11 Uhr das Spiel gegen den SV Ortmannsdorf angesetzt, dem in...