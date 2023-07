Zwei Doppelsieger aus Westsachsen

Für die westsächsischen Starter sind beim 4. Lauf zum ADAC-Mini- und Pocketbike-Cup etliche Podestplätze herausgesprungen. Am erfolgreichsten agierten auf dem Harz-Ring bei Aschersleben in Sachsen-Anhalt Alwin Munzert aus Mülsen und Till Trinks aus Meerane. Munzert gewann beide Rennen der Pocketbike-Polini-Klasse. In der...