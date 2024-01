Zwei Medaillen für Thurmer Läufer

Mit zwei Medaillen kehrte die Laufgruppe der SG Motor Thurm am Wochenende von der Hallen-Landesmeisterschaft über 3000 Meter in Chemnitz zurück. So siegte Sindy Hahn in der Altersklasse W 35 souverän und verteidigte damit auch ihren Titel aus dem Vorjahr erfolgreich. "Allerdings bin ich mit der Laufzeit von 12:02,00 Minuten auf...