Zwei Premierensieger und ein Stammgast bei der Sportlerwahl im Landkreis Zwickau

Nach den coronabedingten Absagen wurden am Samstagabend wieder die beliebtesten Athleten bei Frauen, Männern und Mannschaften gesucht. Aber nicht nur aktive Sportler standen zur Gala im Mittelpunkt.

Der Sportlerball des Landkreises Zwickau hat nichts von seiner Strahlkraft eingebüßt. Nachdem die Veranstaltung in der Glauchauer Sachsenlandhalle in den vergangenen drei Jahren coronabedingt nicht stattfinden konnte, kamen am Samstagabend rund 400 Sportlerinnen und Sportler sowie Vereinsvertreter und nahmen auf dem Parkett Platz. Statt...