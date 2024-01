Zwickauer Rennrodlerin bringt von WM-Premiere eine Medaille mit

Melina Fischer vom ESV Lok Zwickau hat bei ihren ersten Einsätzen in der Weltspitze aufhorchen lassen. Während es sportlich rund läuft, gelten ihre Sorgen einem ganz anderen Bereich.

Zwickau. Es ist ein kurzes Intermezzo, was Rennrodlerin Melina Fischer in dieser Woche in Oberwiesenthal gibt. Am Dienstag und Mittwoch geht es für die 19-Jährige in die Schule, ehe am Donnerstag schon wieder Altenberg und der nächste Weltcup rufen. Im Osterzgebirge feierte die Sportlerin des ESV Lok Zwickau am vergangenen Wochenende nicht nur ihre Premiere bei der Weltmeisterschaft der "Großen", sondern holte mit Platz 3 in der U-23-Wertung auch gleich ihre erste Medaille. Da ist es kein Wunder, dass ihr Fazit nach den WM-Tagen fast durchweg positiv ausfällt. "Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden und habe mich auch wieder mehr mit der Bahn in Altenberg angefreundet. Es ging ziemlich gut", erzählt die 19-Jährige.

Zwickauerin fährt im zweiten Lauf nach vorn

Im Vorfeld hatte die Zwickauerin davon gesprochen, dass sie trotz viel Erfahrung auf der Bahn immer auch ein wenig Furch am Start habe. Einfach, weil der Eiskanal im Kohlgrund sehr anspruchsvoll sei. "Wir hatten in der Vergangenheit ein paar Probleme, die Bahn und ich. Aber wenn es gut läuft, dann macht es schon sehr viel Spaß da zu fahren. Und das war jetzt so", sagt Melina Fischer, die durch die Zusammenarbeit mit einer Sportpsychologin die nötige Lockerheit zurückgewonnen hat. Als sie nach Platz 2 bei der Deutschen Meisterschaft Ende Dezember die Chance erhielt, sich im Weltcupteam zu beweisen, machten ihr die Rennen in Winterberg und Innsbruck keine Sorgen. Ohne Nervosität stand beziehungsweise saß die 19-Jährige am Start, hatte einfach viel Freude, in der Weltspitze dabei sein zu dürfen. Erst bei der WM in Altenberg kehrte das unruhige Kribbeln ein wenig zurück: "Ich habe in der Nacht vor dem Wettkampf schon nicht so gut geschlafen. Es waren viele Freunde und meine Familie an der Bahn, das ist sonst ja oft nicht so. Auch insgesamt war in Altenberg richtig viel los." Doch im Rennen selbst ließ sich Fischer davon nicht verrückt machen. Im ersten Lauf schaffte sie es, als 15. zunächst sicher unter die besten 20 Rodlerinnen und war damit für den zweiten Lauf qualifiziert. In dem gelang der Zwickauerin sogar die zehntbeste Zeit und die Verbesserung auf Rang 12. Damit überholte sie in der separaten U-23-Wertung noch ein kanadisches Trio und sicherte sich die Bronzemedaille hinter Teamkameradin Merle Fräbel sowie der Italienerin Verena Hofer.

Abistress löst bei Zwickauerin den sportlichen Stress ab

Viel Zeit zum Ausruhen und genießen bleibt Melina Fischer nicht. Am nächsten Wochenende ist sie noch einmal beim Weltcup dabei, danach geht es entweder in diesem Rahmen in Oberhof weiter oder zur Junioren-Weltmeisterschaft nach Lillehammer. Bei all dem sportlichen Stress muss die 19-Jährige aber auch an die Schule denken. "Ich bin mitten im Abistress, Anfang März stehen schon die Vorprüfungen an. Da ist es gut, wenn ich jetzt zumindest mal zwei Tage wieder in der Schule bin", erzählte Melina Fischer am Montag mit einem Schmunzeln. Wenn sie in wenigen Wochen nach dem Saisonende den vollen Fokus auf das anstehende Abitur legen wird, macht ihr besonders ein Fach ein wenig Sorgen. "Mathe und ich sind nicht so Freunde", verrät sie.