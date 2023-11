Zweimal Ligaalltag vor Pokalkracher

Das Achtelfinalspiel des VfB Empor Glauchau im Fußball-Landespokal am 22. November gegen Drittligist Dynamo Dresden stößt auf große Resonanz. Das Ticketkontingent aus dem Glauchauer Vorverkauf ist bereits vergriffen. Doch bevor es soweit ist, stehen für die Westsachsen noch zwei Prüfungen in den Punktspielen der Landesliga an....