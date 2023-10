Zweitliga-Männer treten auf der Stelle

Die Kegler des TSV 90 Zwickau haben in dieser Saison in der 2. Bundesliga Ost einen schweren Stand. Der Staffelzweite des Vorjahres hat eine Woche nach dem zweiten Saisonsieg seine vierte Niederlage kassiert. Beim 2:6 gegen den SKC Kleeberg Berlin konnten auf der Heimbahn in Zwickau-Marienthal lediglich Lars Pansa (617 Holz) und...