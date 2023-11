Zwickau glänzt beim Sachsenpokal

Die TSG Rubin hatte bei der Wettkampfserie im Hip-Hop-Tanz in dreiKategorien die Nase vorn. So geht es mit Rückenwind ins nächste Jahr.

Was für ein Finale der Sachsenpokalserie: An die 650 Tänzerinnen und Tänzer haben sich in der Muldentalhalle in Grimma zum 6. Dance Vision Contest getroffen, bei dem es zum dritten und letzten Mal um Punkte für die Gesamtwertung im Hip-Hop- und Videoclip-Tanz ging. Die TSG Rubin Zwickau hatte sich bei den vorherigen Stationen in...