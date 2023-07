Zwickauer feiern den Oberliga-Aufstieg

Die Männer der Spielgemeinschaft 1. TC Zwickau/TC Sachsenring haben ihre Saison in der Verbandsliga gekrönt: Nach dem knappen 5:4-Erfolg am letzten Spieltag gegen den ESV Dresden steht das Tennis-Team als Meister und Aufsteiger in die Landesoberliga fest. Bis es soweit war, musste die Mannschaft aber lange zittern. In den Einzeln...