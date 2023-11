Zwickauer Fußballerinnen sind auf den zweiten Saisonsieg aus

Nach zwei Unentschieden in Folge soll es für den DFC Westsachsen Zwickau am Wochenende in der Fußball-Landesliga der Frauen mit dem zweiten Saisonsieg klappen. Daniela Mittag (am Ball) und ihre Teamkameradinnen laufen am Sonntag, 11 Uhr als Tabellenneunter beim zwei Plätze dahinter liegenden SV Johannstadt in Dresden auf. Die Gastgeberinnen...