Zwickauer Wasserballer schafft den Sprung ins Nationalteam

Für den OSC Potsdam spielt Mark Dyck (rechts) in der Wasserball-Bundesliga. In der abgelaufenen Saison stand am Ende Platz 6 zu Buche, nachdem sich die Potsdamer im Duell um Platz 5 dem SV Ludwigsburg in zwei Spielen geschlagen geben mussten. Foto: Pressefoto Baumann/Imago