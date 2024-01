Zwischen Nervosität und Courage

Rollstuhlbasketball: Zwickau unterliegt Hannover und nimmt dennoch Positives mit

Die Rollstuhlbasketballer von RB Zwickau haben am Samstag ihr erstes Rückrundenspiel in der Bundesliga gegen die favorisierte Mannschaft von Hannover United deutlich mit 50:76 Punkten verloren. Dennoch sahen die zahlreichen Zuschauer in der Sporthalle Mosel über weite Strecken ein spannendes und couragiertes Spiel.