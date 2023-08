Nach Heimpleite gegen Greifswald: CFC-Trainer Tiffert hadert mit dem Schiedsrichter

Christian Tiffert hat Recht. "Ich bin der ruhigste Trainer von allen", sagte der Coach des Chemnitzer FC nach der 1:2-Niederlage am Mittwochabend gegen den Greifswalder FC am Mikrofon des MDR. Das stimmt. In seinen Analysen nach Spielen ist er stets klar und besonnen, meist stellt er sich vor seine junge Mannschaft. Laut wird er in der...