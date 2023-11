Nach Spielabbruch in Saarbrücken: Nachholtermin für die SG Dynamo Dresden steht

Am vergangenen Wochenende musste die Drittligabegegnung zwischen dem 1. FC Saarbrücken und der SG Dynamo Dresden aufgrund von Starkregen und widrigen Platzbedingungen zur Halbzeitpause abgebrochen werden. Am Freitag gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) den Nachholtermin bekannt - mit einem Leidtragenden.

Es war ein Weg, den sich die Dresdner hätten sparen können. Die Mannschaft reiste mit dem Flugzeug an, um die bevorstehende, strapaziöse englische Woche schließlich so gut es geht zu meistern, und auch die Fans nahmen die weite Strecke in beachtlicher Menge auf sich, um die Fußballer der SG Dynamo gegen den 1. FC Saarbrücken zu...