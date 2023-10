RB Leipzig nach Erfolg in der Champions League: Raum für Wachstum

RB Leipzig steht auch dank David Raum mit einem Bein im Achtelfinale der Königsklasse. Der Trainer aber drückt auf die Bremse.

In der zweiten Halbzeit spielte er mit Lois Openda Schere-Stein-Papier, um die Frage zu klären, wer einen Freistoß ausführen darf. Xavi Simons schüttelte er nach dessen Traumtor anerkennend und fast ehrfürchtig die Hand. Den kleinen Pokal für die Auszeichnung "Spieler des Spiels" trug er etwas schüchtern in den Armen: David Raum hatte am...