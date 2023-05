RB Leipzig öffnet Dortmund die Tür - blickt aber sorgenvoll Richtung Sommer

Es war gegen 6 Uhr morgens, da kehrten die Leipziger Schlachtenbummler zurück in den pompösen Hauptbahnhof der Stadt. Die Party auf dem Rückweg von München dauerte, so ist es in den sozialen Netzwerken dokumentiert, die ganze Nacht über. Rund 500 Anhänger waren mit einem Sonderzug des Fanverbandes in die bayrische Landeshauptstadt gefahren, mit...