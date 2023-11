Sachsenpokal VfB Empor Glauchau gegen Dynamo Dresden: Update zum Ticketverkauf für Heim- und Gästefans

Ein Sieg am 31. Oktober von Dynamo in Niesky, und der Fußball-Landesligist VfB Empor kann sich auf ein Heimspiel gegen die Dresdner freuen. Am Donnerstag steht eine Platzbesichtigung an. Welche Fragen dabei erörtert werden - und wie teuer ein Umzug in die GGZ-Arena wäre.