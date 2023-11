Sächsische Skispringer triumphieren bei Deutschen Meisterschaften in Klingenthal

Martin Hamann hat es wieder geschafft: Der 26-Jährige Sachse hat bei den nationalen Skisprung-Titelkämpfen in der Vogtland-Arena sein erhofftes Weltcup-Ticket gelöst. Großen Anteil an der phänomenalen Bilanz von insgesamt vier Goldmedaillen und drei dritten Plätzen hat neben dem Bennewitzer auch Selina Freitag mit einem Doppelsieg.

