SG Dynamo Dresden: Spielabbruch wegen Platzüberschwemmung

Mit Fußball hatte es nur wenig zu tun: Nach einer Halbzeit wurde die Drittligapartie der SG Dynamo Dresden in Saarbrücken wetterbedingt abgebrochen.

Das Saarbrücker Ludwigsparkstadion glich am Sonntagnachmittag eher einem Wasserpark anstelle einer Fußballspielstätte. Tagelange Regenfälle versetzten den Rasen in einen üblen Zustand und so kam es, dass die Drittligabegegnung zwischen dem 1. FC Saarbrücken und der SG Dynamo Dresden hielt nicht das, was es versprochen hatte.