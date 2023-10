Slowenen-Triumph und eine Schrecksekunde beim Grand-Prix in der Vogtland-Arena

Die Skispringerin Ema Klinec schnappt ihrer Landsfrau den siebten Sieg im siebten Wettkampf der Sommerserie weg. Weltmeisterin Alexandria Loutitt stürzt bei der Windlotterie schwer. Selina Freitag befindet sich im Aufwind.

Klingenthal. Dramatik pur beim Sommer-Grand-Prix der Skisprung-Asse in Klingenthal: Das Damen-Finale endete mit einer Schrecksekunde, als Weltmeisterin Alexandria Loutitt als Führende des ersten Durchgangs in der Luft ein Salto schlug den rund 3000 Zuschauern ein gehöriger Schrecken in die Glieder fuhr. Zum Glück stand die Kanadierin sofort wieder auf, nahm wenige Minuten später unverletzt ihr Präsent für Rang drei in der Sommer-Grand-Prix-Serie entgegen. Tagessiegerin wurde Ex-Weltmeisterin Ema Klinec aus Slowenien, die Nika Kriznar auf Platz zwei verwies und ihrer Landsfrau damit einen historischen Triumph vermieste. Die seit Jahren mit ihrer Technik überzeugende Kriznar konnte nach sechs Siegen bei sechs Grand-Prix-Wettbewerben mit dem Resultat gut leben: "Die Situation ist nie so einfach, wenn du sechsmal gewonnen hast und jeder den siebenten Sieg erwartet. So oder so bleibt bis zum Winter noch viel zu tun. Bei diesen Bedingungen war es wichtig, Ruhe zu bewahren und sich nur auf sich und nicht auf den Wind zu konzentrieren", sagte Nika Kriznar nach dem schwierigen Wettbewerb.

Bei den wechselnden Windverhältnissen war von der Wettkampfleitung Fingerspitzengefühl gefragt, um die Athletinnen bei ähnlichen Bedingungen abzulassen. Doch wegen der drängenden Zeit im Nacken mit Blick auf die anschließende Herrenkonkurrenz gelang dies nach Meinung von Bundestrainer Maximilian Mechler nicht immer. So kam es dazu, das die Norwegerin Eirin Maria Kvandal und Abigail Strate trotz grüner Ampelschaltung das Zehn-Sekunden-Zeitlimit überschritten und disqualifiziert wurden. "Man kann den Trainerkollegen keinen Vorwurf machen, wenn sie ihre Athletinnen bei so schlechten Verhältnissen nicht abwinken. Die Wettkampfleitung hat heute keinen guten Job gemacht. Es hätte mehr Geduld gebraucht", kritisierte Mechler die Jury.

Wegen des Lotteriespiels mit dem Wind wollte der Coach den Wettkampf "auch gar nicht so ernst nehmen", wie er im Gespräch mit "Freie Presse" äußerte. Platz fünf für Lokalmatadorin Selina Freitag und Rang zehn für Katharina Schmid ordnete Mechler als gute Ergebnisse ein: "Bei Katha war vom Wind her nicht mehr drin. Selina hat den Aufwind im zweiten Durchgang gut genutzt", meinte der Bundestrainer im Gespräch mit "Freie Presse" zu Freitags Flug auf 130,0 Meter.

Aus sächsischer Sicht bleibt die Tochter des früheren Weltklasseskispringers Holger Freitag auch im kommenden Winter die einzige Hoffnung auf Top-Platzierungen im internationalen Skispringen: Die 22-Jährige aus Breitenbrunn, die in Oberstdorf lebt, hat nach ihrem bisher besten Winter mit zwei Goldmedaillen (Team, Mixed-Team) bei der WM in Planica einige Ehrungen und Termine absolviert. Bei ihrem Heimspiel in Klingenthal zeigte die Erzgebirgerin im Einzelwettkampf ihre besten Flüge. "Obwohl ich zum Vortag gar nichts verändert habe, war es viel besser. Ich habe einfach versucht, locker an die Sache heranzugehen", sagte die Sportsoldatin von der SG Nickelhütte Aue.

Hinter Schmid und Freitag landete Anna Rupprecht auf Rang 19. Auch die zweite Sächsin im Feld der 40 weltbesten Springerinnen, Pia Lilian Kübler, zeigte nach ihrem Wechsel nach Oberstdorf im November des Vorjahres Fortschritte. Die für den SV Zschopau startende junge Dame flog auf 119,0 und 105,5 Meter, belegte am Ende Rang 22 und schrieb anschließend mit einem Lächeln im Gesicht Autogramme: "Ziel waren die Top 30, das habe ich geschafft. Nach meinem Abi, das ich in Klingenthal abgeschlossen habe, wollte ich im Training starke Partnerinnen an der Seite haben", begründete die aus Grüna stammende Sportlerin ihren Entschluss, im Allgäu ihre Laufbahn fortzusetzen.