Sommer-Grand-Prix-Finale in der Vogtland-Arena: Martin Hamann wieder in illustrer Gesellschaft

Dem Skispringer von der SG Nickelhütte Aue gelingt mit Platz sechs in Klingenthal eine kleine Sensation. Die Belohnung von Bundestrainer Stefan Horngacher folgt auf dem Fuß.

Klingenthal. Da rieb sich der sächsische Skisprungfan wohl vor Erstaunen und Freude die Augen, als er nach dem ersten Durchgang des Sommer-Grand-Prix-Finales auf die Ergebnisliste schaute. Da stand Martin Hamann inmitten der lebenden Schanzenlegenden Andreas Wellinger, Daniel-André Tande, Stefan Kraft, Halvor Egner Granerud, Ryoyu Kobayashi oder Marius Lindvik auf Rang neun platziert im Protokoll. Und am Ende strahlte der 26 Jahre alte Sachse übers ganze Gesicht. Denn mit seinem finalen Flug auf 133,5 Meter verbesserte sich Hamann noch um drei Ränge. Als Sechster und bester Deutscher präsentierte sich der RB-Leipzig-Fan auf Augenhöhe mit der geballten Skisprungprominenz, mit Olympiasiegern, Weltmeistern und Vierschanzentourneesiegern. "Ich freue mich riesig, dass es mal geklappt hat. Das wurde aber auch Zeit. Der zweite Sprung war noch einen Tick besser. Insgesamt sehe ich meine Leistung als solide an. Da war nichts Außergewöhnliches dabei", schätzte Hamann seinen Auftritt keinesfalls euphorisch ein.

Beim Finale am Schwarzberg sendete nicht nur der Sachse ein Lebenszeichen ("Ich bin noch nicht weg"). Manuel Fettner bewies mit seinem Sieg zudem, dass man mit 38 Jahren noch mit der Weltelite mithalten kann. Der Österreicher verwies den Polen Dawid Kubacki und Landsmann Daniel Tschofenig auf die Podestplätze. Wladimir Zografski gewann als erster Bulgare überhaupt die Sommerserie. Mit Rang elf 'behauptete der 30-Jährige seine Führung gegenüber dem Schweizer Gregor Deschwanden (7.). Karl Geiger und Markus Eisenbichler beendeten ihren einzigen Sommerauftritt auf den Rängen 12 und 31.

Die verdiente Belohnung für Martin Hamanns gelungenen Heimauftritt vor rund 4000 begeisterten Fans in der Vogtland-Arena folgte auf dem Fuß: Bundestrainer Stefan Horngacher stand zu seinem Wort vor dem Wettkampf und nominierte den Sachsen aus Bennewitz, der in der Nähe von Bad Endorf in Bayern wohnt, für den Mixedwettkampf am Sonntag (ab 16 Uhr). An der Seite des zweitbesten Deutschen dieses Einzelspringens, Andreas Wellinger (8.), sowie mit Selina Freitag (5.) und Katharina Schmid (10.), den besten zwei Damen aus dem Wettbewerb zuvor, will sich Hamann dann erneut von seiner besten Seite zeigen.

Die Empfehlung mit seinem sechsten Rang kann ihm keiner mehr nehmen. In der Pause wurde sein Schwiegervater Uwe Dotzauer, früherer Weltklasse-Kombinierer aus Klingenthal, als Trainer im Schanzenauslauf in den Ruhestand verabschiedet. "Wenn ich Zeit gehabt hätte, hätte ich ihm selbst noch gratuliert", scherzte Hamann, der offenbar in der B-Mannschaft auch von den Fähigkeiten des neuen Trainers Ronny Hornschuh profitiert.

Ob der Aufschwung am Sonntag und die Wochen danach anhält, wird wichtig für den kommenden Winterauftakt sein. Der Weltcupzug ist noch nicht abgefahren für Hamann. Klar ist aber auch: Eine Schwalbe macht noch keinen Top-Skiadler im Winter. Bis zum Start in Ruka/Finnland sind noch knapp sieben Wochen Zeit. Zuvor steht am 4./5. November noch ein Formtest bei den nationalen Meisterschaften, dann erneut in der Vogtland-Arena, an. Stefan Horngacher zur Weltcup-Qualifikation: "Nach der Meisterschaft planen wir auch noch einen Lehrgang in Klingenthal, wenn das Wetter mitspielt und wir schon Schnee auf den Auslauf bekommen. Erst danach gibt es eine Entscheidung, wer in Ruka startet. Das kann auch Martin sein. Wir stellen nach Leistung auf."