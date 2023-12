Sven Hannawald exklusiv zur 72. Vierschanzentournee: „Wenn nicht jetzt, wann dann?“

✖ Schon gehört? Sie können sich Ihre Nachrichten jetzt auch vorlesen lassen. Klicken Sie dazu einfach auf das Play-Symbol in einem beliebigen Artikel oder fügen Sie den Beitrag über das Plus-Symbol Ihrer persönlichen Wiedergabeliste hinzu und hören Sie ihn später an.

Der Erzgebirger, 2002 letzter deutscher Gesamtsieger, sieht gute Chancen auf seinen Nachfolger. Im Interview spricht er über seinen historischen Triumph, die neue Anzugvermessung, seinen ARD-Job und den eigenen Nachwuchs. Freie Presse: Hallo Sven, nach nunmehr fast 20 Jahren ohne Skispringen müssten Sie sich daran gewöhnt haben, Weihnachten etwas entspannter zu verbringen, oder? Sie lesen gerade auf die zweitbeste Art!

Mehr Lesekomfort mit der Freie Presse App! Sven Hannawald: Das ist richtig. Wir sind diesmal auch zu Hause geblieben, hatten die Schwiegereltern zu Besuch. Das ist mir auch lieber, da ich ja trotzdem vor allem im Winter immer noch viel unterwegs bin. Am ersten Feiertag waren wir mit den Kindern im Zirkus Krone in München. Wir lieben es, das ist für uns alle ein schönes Erlebnis. Freie Presse: Und nun fragt sich die Skisprunggemeinde: Wird es endlich nach 22 Jahren mit einem deutschen Gesamtsieger Ihren Nachfolger geben? Sven Hannawald: Na, ich hoffe doch. Wenn nicht jetzt, wann dann? Die Ausgangslage ist jedenfalls glänzend, anders als im Vorjahr. Aus meiner Sicht hatten die Deutschen da leider einen klaren Nachteil durch die letztjährige, neue Messmethode für die Anzüge. Sie hätten eigentlich auch gleich zu Hause bleiben können. Das ist in diesem Winter anders: Aber dass wir nun in dieser Teamstärke auftreten, hat mich schon verblüfft und macht mich fast euphorisch, was den 6. Januar in Bischofshofen angeht. Dass es 22 Jahre keiner geschafft hat, ist ja auch langsam ziemlich lang. Freie Presse: Glauben Sie, die neue Anzugmessung durch den 3D-Bodyscanner macht Skispringen jetzt fairer? Sven Hannawald: Das ist ein Fakt. Ich habe mich selbst in diesen Scanner reingestellt und getestet. Wenn man dort nicht gerade steht und zu schummeln versucht, geht eine rote Lampe an. In den letzten zehn Jahren, ob unter Bundestrainer Werner Schuster oder jetzt Stefan Horngacher, gab es nur einen, den letzten Winter, in dem die Deutschen schlecht waren. Da fragt man sich: Wie konnte das passieren? Da kommt man zügig drauf, dass es eine neue Vermessungsmethode gab. Einige Springer haben dadurch im Schritt eine größere Anzugfläche gehabt als wir. Auf der Normalschanze macht sich das noch nicht so bemerkbar, aber auf der großen waren wir chancenlos. Freie Presse: Und diese Nachteile sind durch den 3D-Bodyscanner nun weg? Sven Hannawald: Das denke ich. Natürlich haben die Jungs auch gut trainiert. Aber generell glaube ich, dass die Philosophie von Stefan Horngacher, schon immer mehr über den Absprungimpuls als über das Fliegen zum Erfolg zu kommen, bei den enger anliegenderen Anzügen jetzt mehr zur Geltung kommt und der Absprung an Wertigkeit gewinnt. Freie Presse: Das klingt so, als ob bei der Vermessung getrickst wurde ... Sven Hannawald: Wie und was da genau passiert ist, kann ich nicht sagen. Aber ich weiß für mich, dass die Messung in die Hose ging und wir letztlich bei der Anzugfläche im Schrittmaß hinterhergeeiert sind. Jetzt ist es anders. Der 3D-Scanner ist ein Computer, und der zeigt Rot oder Grün. Das beurteilt jetzt kein Mensch mehr. Ich habe das Gerät - wie gesagt - selbst getestet. Bei Rot hast du nur noch eine zweite Chance. Ist dann etwas nicht korrekt, darfst du erst wieder in vier Wochen zur Vermessung antreten und siehst bis dahin keinen Wettkampf. Die Springer stehen also wie die Lämmer in diesem Bodyscanner. Dass das Feld im Niveau insgesamt enger zusammengerückt ist, ist aus meiner Sicht Ausdruck dessen, dass die Materialunterschiede nicht mehr so groß sind.

Sven Hannawald jubelt am 6. Januar 2002 nach seinem historischen Tournee-Vierfachsieg in Bischofshofen. Bild: Imago

Freie Presse: Themawechsel: Wie haben Sie Ihren historischen Triumph noch in Erinnerung? Sven Hannawald: Irgendwie wusste ich gar nicht, wohin mit meinen ganzen Emotionen, als es endlich geschafft war. Diese Momente erlebt man wie in Trance. Ich weiß noch, dass meine Familie gleich zu mir in den Auslauf kam, dann Bundestrainer Reinhard Heß und auch Wolfgang Steiert. Und ich glaube, mich zu erinnern: Um am Abend richtig lange zu feiern, hat mir sogar die Kraft gefehlt. Freie Presse: Heutzutage müssten Sie, anders als 2001/02, alle vier Qualifikationen bestreiten ... Sven Hannawald: Ja, das hätte ich auch gemacht. Aber damals war es eben so erlaubt. Für mich ist es gut gewesen, um Kräfte zu sparen. Dennoch war es auch nicht ohne, viermal gegen den Qualifikationsbesten im K.-o.-Duell antreten zu müssen. Es ist aber zum Glück alles gut gegangen. Und für die Geschichte war es auch gut, bei der 50. Tournee viermal mit Startnummer 50 zu springen. Freie Presse: Ist es besser, in Lauerstellung statt als Topfavorit anzureisen? Sven Hannawald: Für mich ist die erste Variante besser. Es gibt so eine Statistik, die besagt, dass der Weltcupführende eher selten auch die Tournee gewinnt. Hätte es bei mir damals eine Umfrage im Springerlager gegeben, hätten wohl alle bis auf Adam Malysz selbst, den Polen als Gesamtsieger getippt. Er hatte die besten Vorergebnisse. Aus meiner Sicht ist die Lauerstellung nicht schlecht. Man denkt zu Weihnachten vielleicht einen Tick weniger, was ich denn noch alles machen muss, damit es dann auch wirklich klappt. Man lässt das Thema nicht so an sich heran und ist etwas entspannter.

TV-Experte Sven Hannawald analysiert wie hier in Klingenthal an der Seite von Lea Wagner die Skisprung-Weltcups in der ARD. Bild: imago