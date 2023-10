Tashchys Knoten platzt: Erzgebirge Aue besteht den Charaktertest

Der Knoten ist geplatzt: Offensivmann Boris Tashchy erzielt gegen den 1. FC Saarbrücken seinen ersten Saisontreffer, legt zudem einen weiteren auf und beschert dem FC Erzgebirge Aue damit das erste Erfolgserlebnis nach drei Niederlagen in Serie.

Aue. Die Zuschauer erhoben sich in den Schlussminuten von ihren Sitzen, streckten ihre lila-weißen Schals in die Höhe und sangen gemeinsam das Steigerlied. Szenen, die Bände sprachen. Der FC Erzgebirge Aue hatte drei Niederlagen in Folge kassiert, nun ging es für den Fußball- Drittligisten auf die Erfolgsspur zurück, denn die Veilchen bezwangen den mit breiter Brust angereisten 1. FC Saarbrücken.

"Wir sind im Erzgebirge, da darf man ruhig mal kämpfen, da darf es auch gern mal wehtun", sagte Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich, nachdem die Fußballer des FCE eine kampfbetonte Reaktion auf die 0:4-Klatsche in Münster zeigten - Tugenden, die sie unter der Woche noch vermissen ließen. "Mittwoch war sicherlich kein Maßstab für uns. So ein Spiel darf dir aber innerhalb eines Jahres auch mal passieren - gerade in einer englischen Woche mit langer Busfahrt. Natürlich sollte das nicht der Fall sein, es ist aber nun passiert und abgehakt" ergänzte der Sportchef.

Der Haken hinter dem Auswärtsauftritt im Münsterland steht spätestens seit Samstagabend. Denn die Veilchen zeigten wieder ihr Gesicht der ersten Saisonspiele. Kampf¨ - einer für alle, alle für einen. Damit zogen die Akteure in den lilafarbenen Trikots auch die Zuschauer im Erzgebirgsstadion hinter sich. Eine Reaktion nach einer Woche, die auch mental alles andere als einfach für die Auer Fußballer war. "Vor dem Regensburg-Spiel hätte die Sonne kaum heller scheinen können, nach dem Münster-Spiel war es dann: 'Wie kannst du überhaupt Drittligafußball spielen?!'"

Insofern war es für die Veilchen ein äußerst wichtiger Sieg. Wichtig, weil der FCE nun 17 Zähler auf dem Konto hat, den Vorsprung zur unteren Tabellenregion wieder vergrößerte und auf den dritten Tabellenplatz zurückkehrte. "Jeder Punkt zählt und gibt uns Ruhe in der Arbeit", sagte Heidrich, der erneut hervor hab, dass es bedeutender sei, den Blick nach unten zu richten, statt sich etwas nach oben "zu spinnen".

Nicht nur den Fans, der Mannschaft oder dem Sportchef war die Erleichterung nach dem ersehnten Sieg anzumerken, sondern ganz besonders dem Trainer Pavel Dotchev. Der 58-Jährige wollte sich bei der Pressekonferenz nicht in taktischen Details verlieren, sondern lediglich die emotionale Bedeutung des Erfolgs hervorheben. "Ich habe von meiner Mannschaft eine Reaktion auf das schlechte Spiel in Münster verlangt - und die hat sie gezeigt. (...) Wir haben alle gewusst, dass wir es besser machen können, als es die letzten Ergebnisse gezeigt haben. (...) Dass die Mannschaft diese Reaktion zeigt - alles so umsetzt, wie ich es mir vorgestellt habe; sich mit zwei Toren belohnt - das ist mir viel wichtiger, als alles andere", sagte Dotchev.

Dass sich die Veilchen letztlich für den Aufwand und den Kampf belohnten, war Offensivspieler Boris Tashchy zu verdanken. Null Treffer, null Torvorlagen - so war die Bilanz des 30-Jährigen in den bisherigen neun Partien der laufenden Saison. Nun platzte der Knoten. Erst erzielte Tashchy in der 65. Spielminute den Führungstreffer - ein Tor des Willens nach schlechter Ballmitnahme - dann bereitete er auch noch willensstark sowie technisch sehenswert das 2:0 vor. "Ich glaube schon, dass das ein bisschen an ihm genagt hat, in dieser Saison mit Toren und Vorlagen in Erscheinung zu treten. Insofern freut es mich für ihn, dass es heute geklappt hat", sagte Sportchef Heidrich.

Und Tashchy selbst? "Es ist schön, wieder zu treffen. Man muss einfach weiter dranbleiben und Geduld haben. Es ist einfach so. Fokus auf das Spiel, für die Mannschaft arbeiten, irgendwann triffst du", sagte der Offensivmann. Die Geduld hat sich ausgezahlt: der FCE hat den Charaktertest bestanden.