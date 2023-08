Tom Zimmerschied - Dynamos Tempodribbler

Für Dynamo Dresden gegeht es am heutigen Freitagabend beim SV Sandhausen (Anstoß: 19 Uhr) um Punkte in der Dritten Liga, zugleich aber auch gegen einen guten, alten Bekannten. Beim Zweitligaabsteiger aus dem Rhein-Neckar-Kreis steht Abwehrrecke Tim Knipping in dieser Saison unter Vertrag. An der Elbe hatte der 30-Jährige Innenverteidiger nach...