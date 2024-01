Verwachst! Langläuferin Katharina Hennig aus Oberwiesenthal erlebt ihr kuriosestes Rennen

Der deutscher Teamchef Peter Schlickenrieder muss bei der Tour de Ski wegen unerlaubter Hilfestellung seine Akkreditierung abgeben.

Langlauf-Olympiasiegerin Victoria Carl ist auf der 5. Etappe der Tour de Ski in Davos zurückgefallen. In der Verfolgung in der klassischen Technik belegte die Thüringerin am Donnerstag im Schweizer Nobelort Platz 31 und verlor mit verwachsten Brettern bei Schneefall und Null-Grad-Bedingungen viel Zeit auf die in der Gesamtwertung vorn liegende...