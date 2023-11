Warum der Weltcup im Skispringen in Klingenthal auch ohne Schnee stattfinden könnte

Nach dem meisterhaften Auftritt der sächsischen Skisprung-Asse steigt in gut vier Wochen der Weltcup in Klingenthal. Möglich wäre dies theoretisch auch auf Matten.

Nach den Meisterschaften ist vor dem Weltcup: Die Klingenthaler Organisatoren mit Arena-Geschäftsführer Alexander Ziron an der Spitze blicken derzeit täglich auf die Wetterprognosen. Die Schneekanonen am Schwarzberg sind startbereit. Es braucht aber Minusgrade, um das kostbare Weiß zu produzieren. Am 8. Dezember muss die Anlage fertig...