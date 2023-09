"Zu viel nachgedacht": Warum der Auer Torschütze sich nach dem Sachsenderby bei seinem Team entschuldigt

Marcel Bär hatte mit seinem Anschlusstreffer noch einmal Spannung in das Spiel gebracht. Dennoch sah er nach dem Spiel einen Grund, sich zu entschuldigen. Dass der FCE mit dem 1:2 in Dresden die erste Saisonniederlage kassierte, hatte aber noch ein paar andere Gründe.

Das eine Tor kurz vor Schluss hat er gemacht, das andere in der 13. Minute leider nicht. Da hatte Marcel Bär nur fünf Minuten, nachdem seine Mannschaft im Sachsenderby in Dresden durch ein unglückliches Eigentor von Niko Vukancic in Rückstand geraten war, den Ausgleich auf dem Fuß.