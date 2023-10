Zwickauer Rollstuhlbasketballer feiern trotz Niederlage einen gelungenen Einstand

Für RB Zwickau war der Auftakt in die 1. Bundesliga gegen den Vorjahresmeister Thuringia Bulls denkbar schwer. Was sein Team am Samstag dennoch zeigte, machte Trainer Marco Förster stolz.

Hätte ihm jemand im Vorfeld gesagt, dass seine Mannschaft gegen den Deutschen Meister der Vorsaison "nur" 54:68 verliert, Marco Förster hätte dieses Ergebnis sofort unterschrieben. Denn immerhin hieß es vor zwei Wochen noch 56:96 für die Rollstuhlbasketballer von RB Zwickau im Vorbereitungsspiel gegen die Thuringia Bulls. Doch am...