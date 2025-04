Freiberg 3 min.

„Er ist meine Jugendliebe“: So bereiten sich Vanessa und Max aus Halsbrücke auf die Geburt ihres Wunschkindes vor

Viele werdende Eltern kommen zur Kreißsaal-Führung am Kreiskrankenhaus in Freiberg. 588 Geburten gab es im Vorjahr – Tendenz steigend. Was sind die Trends?