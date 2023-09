15-Jähriger stürzt in Rodewisch mit Kultmoped

Der junge Mann war mit seiner Simson S 51 unterwegs - allerdings nicht verkehrskonform.

Bei einem Unfall ist ein 15-jähriger Simson-Fahrer am Sonntagabend in Rodewisch verletzt worden. Laut Polizeiangaben war der Deutsche mit seiner S 51 auf der Uferstraße entgegengesetzt in die Einbahnstraße gefahren. Ihm kam ordnungsgemäß ein 74-Jähriger mit einem Opel Astra entgegen. In einer leichten Kurve kollidierten die Fahrzeuge, der...