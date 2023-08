Ab Freitagabend geht’s los: Deshalb ist die Rützengrüner Kirmes so beliebt

Am authentischsten wird auf dem Dorf gefeiert. So wie am Wochenende in Rützengrün die Kirmes. Manch Auswärtiger kommt extra wegen zwei Dingen.

Kirmeskuchen hat mancher Bäcker während der Sommermonate im Angebot - und mancher fragt sich, wie der Kuchen zu seinem Namen kommt. Dort, wo Kirmes war, hat man sich früher Gäste eingeladen. Auch zum Kirmeskuchen-Essen. „Bei uns ist das noch so“, sagt Ursel Beyerlein. Sie ist eine von vielen Kuchenbäckerinnen im Dorf. 15 Kuchen und acht... Kirmeskuchen hat mancher Bäcker während der Sommermonate im Angebot - und mancher fragt sich, wie der Kuchen zu seinem Namen kommt. Dort, wo Kirmes war, hat man sich früher Gäste eingeladen. Auch zum Kirmeskuchen-Essen. „Bei uns ist das noch so“, sagt Ursel Beyerlein. Sie ist eine von vielen Kuchenbäckerinnen im Dorf. 15 Kuchen und acht...