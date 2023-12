Ab jetzt Abverkauf von Pullovern und Heimtextilien: Rodewischer Händlerin gibt ihren Laden auf

Wieder ein Geschäft weniger in Rodewischs Innenstadt. Eine bekannte Händlerin macht zu Jahresende zu. Was sie ihren Kunden bis dorthin noch anbietet.

Kunden ziehen in diesen Tagen ein langes Gesicht, wenn sie das Textilgeschäft von Petra Normann in der Auerbacher Straße betreten. Schon am Schaufenster haben sie dann die Hiobsbotschaft von der Geschäftsaufgabe gelesen. „Ich mache aus Altersgründen zu“, begründet die 67-Jährige. Es sei an der Zeit, den Ruhestand zu genießen. Denn die...