Alkoholfahrt endet in Hartmannsgrün mit einem Schwerverletzten und 35.000 Euro Schaden

Der Fahrer eines VW kam bei Treuen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem Sattelzug.

Einen Unfall mit einem Schwerverletzten und 35.000 Euro Sachschaden hat es am Montag in Hartmannsgrün gegeben. Kurz vor Mitternacht befuhr ein 37-Jähriger im VW die S 299 von Treuen in Richtung A 72. Dabei kam er in einer leichten Rechtskurve mit dem Pkw auf die Gegenfahrbahn, kollidierte dort mit einem Sattelzug und verletzte sich dabei...