All Stars jazzen in Grünbach

Am Kirmessonntag, 6. August wird in Grünbach wieder gejazzt. Dann stehen ab 14 Uhr im Festzelt die Leipziger All Stars auf der Bühne. Nach dem Gastspiel zum Dixielandfrühschoppen 2021 hat der Kultur- und Heimatverein des Ortes die All Stars erneut verpflichtet. Die Gäste erwarten Stücke von „Alexanders Ragtime Band“ über den „Royal...